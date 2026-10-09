<p>Przez niemal trzy dekady COMA przechodzi\u0142a kolejne artystyczne przemiany, eksperymentowa\u0142a z brzmieniem i wype\u0142nia\u0142a wielkie koncertowe przestrzenie. W 2019 roku zesp\u00f3\u0142 powiedzia\u0142 fanom \u201eGame Over\u201d, by po latach wr\u00f3ci\u0107 z projektem \u201eRE-START\u201d, kt\u00f3ry przer\u00f3s\u0142 pierwotne za\u0142o\u017cenia i zaskoczy\u0142 samych muzyk\u00f3w. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/coma-re-start-odcinki,3345053" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Kulisy sze\u015bciu widowisk mo\u017cna pozna\u0107 dzi\u0119ki filmowi \u201eCOMA RE-START\u201d, kt\u00f3ry wraz wraz z materia\u0142ami specjalnymi jest dost\u0119pny wy\u0142\u0105cznie w TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>