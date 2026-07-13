<p>16 maja 1975 roku TVP wyemitowa\u0142a premierowy odcinek serialu, kt\u00f3ry widzowie pokochali od pierwszego wejrzenia. Cho\u0107 pocz\u0105tkowo cz\u0119\u015b\u0107 krytyk\u00f3w podchodzi\u0142a do niego z rezerw\u0105, to publiczno\u015b\u0107 szybko pokaza\u0142a, kto mia\u0142 racj\u0119. Dzi\u015b \u201eCzterdziestolatek\u201d od lat uchodzi za serial kultowy i pozostaje jedn\u0105 z najbardziej cenionych polskich produkcji telewizyjnych. Wszystkie odcinki mo\u017cna obejrze\u0107 za darmo na platformie TVP VOD.<\/p>