<p>Za nami wielki fina\u0142 Eurowizji 2026! Triumfatorem zosta\u0142a Bu\u0142garia. Polsk\u0119 reprezentowa\u0142a Alicja Szempli\u0144ska z utworem \u201ePray\u201d, kt\u00f3ra zaj\u0119\u0142a 12. miejsce w konkursie. Jej wykonanie poruszaj\u0105cej piosenki zosta\u0142o docenione zar\u00f3wno przez juror\u00f3w, jak i widz\u00f3w. To najlepszy wynik naszego kraju od lat! Zapraszamy do obejrzenia ca\u0142ego koncertu w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/eurowizja-odcinki,276170\/odcinek-2,S11E02,2924779" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p><p><\/p>