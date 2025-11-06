<p>W sobot\u0119, 8 listopada, o godzinie 20:30 w TVP2 widzowie zobacz\u0105 pierwszy odcinek na \u017cywo \u201eThe Voice of Poland\u201d. Emocje si\u0119gaj\u0105 zenitu \u2013 to moment, w kt\u00f3rym uczestnicy zadebiutuj\u0105 przed publiczno\u015bci\u0105 i powalcz\u0105 o g\u0142osy widz\u00f3w. Wydarzenie u\u015bwietni\u0105 wyj\u0105tkowi go\u015bcie specjalni: holenderska wokalistka Davina Michelle oraz polski artysta Oskar Cyms. Program dost\u0119pny jest r\u00f3wnie\u017c online w TVP VOD.<\/p>