<p>Sylwester z Dw\u00f3jk\u0105 ju\u017c nied\u0142ugo! W ferworze przygotowa\u0144 jest te\u017c Dawid Kwiatkowski. M\u0142ody artysta niedawno nagrywa\u0142 spot promocyjny, idealnie wpisuj\u0105cy si\u0119 w charakter szalonej katowickiej imprezy: pe\u0142en blasku, rozta\u0144czony, ze \u015bwietn\u0105 muzyk\u0105. Opowiedzia\u0142 jednak histori\u0119 z nut\u0105 nostalgii \u2013 o tym, jak kiedy\u015b sp\u0119dza\u0142 sylwestra z rodzin\u0105. Wy\u0142\u0105cza\u0142 w\u00f3wczas telewizor i chcia\u0142, aby zebrani patrzyli tylko na jego wyst\u0119py. Czy kto\u015b m\u00f3g\u0142 przewidzie\u0107, \u017ce w przysz\u0142o\u015bci przeniesie si\u0119 z du\u017cego pokoju na ogromn\u0105 scen\u0119?<\/p>