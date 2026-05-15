Alicja Szempli\u0144ska mia\u0142a ju\u017c swoj\u0105 eurowizyjn\u0105 szans\u0119, ale w 2020 roku wszystko zatrzyma\u0142a pandemia. Po sze\u015bciu latach wokalistka wraca do konkursu i zn\u00f3w reprezentuje Polsk\u0119, tym razem w Wiedniu. W pi\u0105tek, 15 maja, o godz. 22:25 TVP1 poka\u017ce reporta\u017c o kulisach jej przygotowa\u0144. W materiale pojawi\u0105 si\u0119 pr\u00f3by, kostiumy, choreografia, komentarze bliskich i historia artystki, kt\u00f3ra zaczyna\u0142a od \u015bpiewania w parafialnym ch\u00f3rze w Ciechanowie.