<p>Po wielkich emocjach w 1. p\u00f3\u0142finale, a szczeg\u00f3lnie po og\u0142oszeniu wynik\u00f3w, ju\u017c wiemy, \u017ce Polska wyst\u0105pi w Wielkim Finale! We wtorek 12 maja o godz. 21:00 wystartowa\u0142 pierwszy p\u00f3\u0142fina\u0142 Eurowizji 2026. Polsk\u0119 reprezentuje Alicja Szempli\u0144ska z utworem \u201ePray\u201d. <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/aktualnosci\/eurowizja-2026-na-zywo-transmisja-online-z-polfinalu-alicji-szemplinskiej-w-tvp,93191917" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisj\u0119 koncertu mo\u017cna by\u0142o ogl\u0105da\u0107 na \u017cywo w TVP1 oraz online w TVP VOD<\/a>. Tutaj, na stronie, prowadzili\u015bmy relacj\u0119 tekstow\u0105 na \u017cywo z ca\u0142ego koncertu \u2013 od rana a\u017c po og\u0142oszenie finalist\u00f3w. Tegoroczny konkurs odbywa si\u0119 w Wiedniu.<\/p>