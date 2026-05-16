<p>W sobot\u0119, 16 maja, o godzinie 21:00 odb\u0119dzie si\u0119 wielki fina\u0142 Eurowizji 2026. Konkurs wraca w tym roku do Wiednia, a Polsk\u0119 reprezentowa\u0107 b\u0119dzie Alicja Szempli\u0144ska z piosenk\u0105 \u201ePray\u201d. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-05-16\/konkurs-piosenki-eurowizji---wieden-2026---final,2966498" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisj\u0119 na \u017cywo b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w TVP1, TVP Polonia i online w TVP VOD<\/a>. Na tvp.pl <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/aktualnosci\/final-eurowizji-2026-na-zywo-relacja-tekstowa-z-konkursu-z-udzialem-alicji-szemplinskiej-online-w-tvp,93262312" rel="noopener noreferrer" target="_blank">zapraszamy r\u00f3wnie\u017c do \u015bledzenia tekstowej relacji na \u017cywo z ca\u0142ego fina\u0142u<\/a> \u2013 od pierwszych wyst\u0119p\u00f3w a\u017c po og\u0142oszenie zwyci\u0119zcy.<\/p>