<p>W czwartek, 14 maja, o godzinie 21:00 rozpocznie si\u0119 drugi p\u00f3\u0142fina\u0142 Eurowizji 2026. To ostatni koncert przed wielkim fina\u0142em, po kt\u00f3rym poznamy pe\u0142ny sk\u0142ad sobotniej stawki. O awans powalczy 15 pa\u0144stw, a wed\u0142ug ekspert\u00f3w faworytami s\u0105 dzi\u015b Dania i Australia. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/eurowizja-odcinki,276170\/odcinek-2,S11E02,2924779" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja na \u017cywo b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP1 oraz online w TVP VOD.<\/a><\/p>