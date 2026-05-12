<p>To b\u0119dzie dla Polski jeden z najwa\u017cniejszych wieczor\u00f3w tegorocznej Eurowizji. We wtorek 12 maja o godz. 21:00 Alicja Szempli\u0144ska wyst\u0105pi z piosenk\u0105 \u201ePray\u201d w pierwszym p\u00f3\u0142finale konkursu i powalczy o miejsce w wielkim finale. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-05-12\/konkurs-piosenki-eurowizji---wieden-2026---polfinal-1,2954814" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja na \u017cywo z wydarzenia b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP1 oraz online w TVP VOD<\/a>, a <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/aktualnosci\/eurowizja-2026-relacja-na-zywo-online-z-pierwszego-polfinalu-alicji-szemplinskiej,93192159" rel="noopener noreferrer" target="_blank">na TVP.pl mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c \u015bledzi\u0107 tekstow\u0105 relacj\u0119 na \u017cywo.<\/a><\/p>