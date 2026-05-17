<p>W sobot\u0119, 16 maja o godz. 21:00 rusza wielki fina\u0142 Eurowizji 2026. Konkurs odbywa si\u0119 w Wiener Stadthalle w Wiedniu, a Polsk\u0119 reprezentuje Alicja Szempli\u0144ska z utworem \u201ePray\u201d. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-05-16\/konkurs-piosenki-eurowizji---wieden-2026---final,2966498" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisj\u0119 z koncertu b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 na \u017cywo w TVP1 oraz online w TVP VOD<\/a>. Czy Alicja sprawi kolejn\u0105 niespodziank\u0119 i zajmie wysokie miejsce? \u015aled\u017a nasz\u0105 relacj\u0119 tekstow\u0105, w kt\u00f3rej na bie\u017c\u0105co opisujemy najwa\u017cniejsze momenty fina\u0142u Eurowizji 2026. G\u0142osowanie zako\u0144czone, czekamy na wyniki i trzymamy kciuki za Alicj\u0119 Szempli\u0144sk\u0105!<\/p>