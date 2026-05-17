<p>Za nami wielki fina\u0142 Eurowizji 2026! Triumfowa\u0142a Bu\u0142garia, kt\u00f3r\u0105 reprezentowa\u0142a Dara z utworem \u201eBangaranga\u201d. Polsk\u0119 reprezentowa\u0142a Alicja Szempli\u0144ska z piosenk\u0105 \u201ePray\u201d. Artystka zaj\u0119\u0142a 12. miejsce, zdobywaj\u0105c 150 punkt\u00f3w, z czego a\u017c 133 przyzna\u0142o jej jury. To jeden z najlepszych wynik\u00f3w Polski w ostatnich latach i najlepszy rezultat od wyst\u0119pu Ochmana w 2022 roku. Zapraszamy do obejrzenia ca\u0142ego koncertu w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/eurowizja-odcinki,276170\/odcinek-2,S11E02,2924779" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>