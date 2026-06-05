<p>Eurowizja dla M\u0142odych Muzyk\u00f3w ju\u017c w t\u0119 sobot\u0119, 6 czerwca. W Erywaniu, stolicy Armenii, odb\u0119dzie si\u0119 XXII edycja tego presti\u017cowego konkursu dla m\u0142odych instrumentalist\u00f3w muzyki klasycznej. Nasz kraj reprezentowa\u0107 b\u0119dzie akordeonista Micha\u0142 Stochel, zwyci\u0119zca konkursu M\u0142ody Muzyk Roku 2026. Wydarzenie b\u0119dzie mo\u017cna \u015bledzi\u0107 na \u017cywo w TVP Kultura, TVP Kultura 2 oraz online na <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">platformie TVP VOD<\/a>.<\/p>