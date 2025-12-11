Marianna K\u0142os, reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2025, ju\u017c podczas pierwszych pr\u00f3b w Tbilisi zachwyci\u0142a wykonaniem swojej piosenki \u201eBrightest Light\u201d. Wszystko wskazuje na to, \u017ce jej wyst\u0119p b\u0119dzie jednym z najbardziej widowiskowych tej edycji. Niebawem wystartuje bezp\u0142atne g\u0142osowanie online, w kt\u00f3rym ka\u017cdy b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 wesprze\u0107 nasz\u0105 wokalistk\u0119. Wyja\u015bniamy, kiedy i jak odda\u0107 g\u0142os oraz gdzie ogl\u0105da\u0107 transmisj\u0119 wydarzenia. Sprawd\u017a najwa\u017cniejsze informacje przed sobotnim fina\u0142em!