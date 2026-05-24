Siedem pa\u0144stw, jedna scena i eksperyment telewizyjny, kt\u00f3ry mia\u0142 po\u0142\u0105czy\u0107 powojenn\u0105 Europ\u0119. Tak 24 maja 1956 roku rozpocz\u0119\u0142a si\u0119 historia Eurowizji, kt\u00f3ra z czasem sta\u0142a si\u0119 jednym z najwi\u0119kszych muzycznych widowisk \u015bwiata. Przez kolejne dekady zmienia\u0142y si\u0119 zasady, technologia i skala przedsi\u0119wzi\u0119cia, a niekt\u00f3re decyzje na zawsze odmieni\u0142y jego oblicze. W 70. rocznic\u0119 przypominamy prze\u0142omowe momenty, bez kt\u00f3rych konkurs nie wygl\u0105da\u0142by dzi\u015b tak samo.