<p>W sobot\u0119, 16 maja o godz. 21:00 rusza wielki fina\u0142 Eurowizji 2026. Konkurs odbywa si\u0119 w Wiener Stadthalle w Wiedniu, a Polsk\u0119 reprezentuje Alicja Szempli\u0144ska z utworem \u201ePray\u201d. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-05-16\/konkurs-piosenki-eurowizji---wieden-2026---final,2966498" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisj\u0119 z koncertu b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 na \u017cywo w TVP1 oraz online w TVP VOD<\/a>. W tym miejscu b\u0119dziemy prowadzi\u0107 relacj\u0119 tekstow\u0105 na \u017cywo z ca\u0142ego wieczoru \u2013 od pierwszego wyst\u0119pu po og\u0142oszenie zwyci\u0119zcy.<\/p>