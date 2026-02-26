<p>Gabi Drzewiecka wraca w nowej roli i tym razem zaprasza widz\u00f3w do swojego autorskiego \u015bwiata muzyki, rozm\u00f3w i spotka\u0144 z artystami. Dziennikarka rusza z programem \u201eGabi Drzewiecka zaprasza\u201d, kt\u00f3ry b\u0119dzie dost\u0119pny w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/gabi-drzewiecka-zaprasza-odcinki,2729577" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>. To format, w kt\u00f3rym centrum wydarze\u0144 stanowi\u0105 muzyka, emocje i szczere rozmowy bez scenariuszowych barier.<\/p>