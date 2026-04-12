<p>Warszawa na jeden wiecz\u00f3r stanie si\u0119 centrum polskiego jazzu. W niedziel\u0119, 12 kwietnia 2026 roku w audytorium Muzeum Historii Polski odb\u0119dzie si\u0119 Gala Muzyki Jazzowej Fryderyk Festiwal, transmitowana na \u017cywo w TVP VOD oraz na kanale TVP w serwisie YouTube. Na scenie pojawi\u0105 si\u0119 m.in. Aga Zaryan, Marcin Masecki, Maciej Obara, Kinga G\u0142yk i Jorgos Skolias. To nie tylko ceremonia wr\u0119czenia statuetek, lecz tak\u017ce wyj\u0105tkowe muzyczne prze\u017cycie, kt\u00f3rego nie da si\u0119 odtworzy\u0107 w \u017cadnym innym miejscu.<\/p>