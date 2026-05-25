<p>Ju\u017c dzi\u015b wieczorem poznamy laureat\u00f3w Fryderyk\u00f3w 2026 w kategoriach muzyki rozrywkowej. Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026 odb\u0119dzie si\u0119 w Warszawie, a <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697" rel="noopener noreferrer" target="_blank">transmisj\u0119 wydarzenia od godz. 20:30 poka\u017c\u0105 TVP1 i TVP VOD<\/a>. Jednym z najwa\u017cniejszych moment\u00f3w wieczoru b\u0119dzie wyst\u0119p Anny Marii Jopek, kt\u00f3ra odda muzyczny ho\u0142d zmar\u0142emu w 2025 roku Stanis\u0142awowi Soyce, po\u015bmiertnie uhonorowanemu Z\u0142otym Fryderykiem.<\/p>