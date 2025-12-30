Sylwester w \u017cyciu gwiazd rzadko przypomina medialny spektakl. Cz\u0119\u015bciej to spokojne spotkania w gronie bliskich, kr\u00f3tki wyjazd albo zwyczajna przerwa po intensywnym roku pracy. W naszym materiale Filip Antonowicz, Micha\u0142 Wi\u015bniewski, Krystyna Soko\u0142owska, Bogdan Kalus i Piotr G\u0142owacki opowiadaj\u0105 o swoich planach na ostatni\u0105 noc roku. Gdzie j\u0105 sp\u0119dz\u0105, z kim i dlaczego w tym roku stawiaj\u0105 raczej na spok\u00f3j ni\u017c huczne \u015bwi\u0119towanie?