\u015awiatowy internet w ogromnej wi\u0119kszo\u015bci nie dzia\u0142a w chmurze, lecz\u2026 na dnie ocean\u00f3w. Teraz Europa chce wykona\u0107 technologiczny krok, kt\u00f3ry jeszcze kilka lat temu wydawa\u0142 si\u0119 niemo\u017cliwy. Szwecja planuje bowiem poprowadzenie \u015bwiat\u0142owodu pod lodami Arktyki, niemal przez sam biegun p\u00f3\u0142nocny. Projekt o nazwie Polar Connect ma nie tylko przyspieszy\u0107 przesy\u0142 danych mi\u0119dzy kontynentami, lecz tak\u017ce zwi\u0119kszy\u0107 bezpiecze\u0144stwo cyfrowe i pom\u00f3c naukowcom bada\u0107 zmiany klimatu. Tym samym nowa trasa mo\u017ce sta\u0107 si\u0119 jedn\u0105 z najwa\u017cniejszych inwestycji infrastrukturalnych XXI wieku.