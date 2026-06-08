Dokument \u201eIgraj\u0105c z diab\u0142em\u201d mistrzem Krakowskiego Festiwalu Filmowego! W sobot\u0119, 6 czerwca, koprodukcja Telewizji Polskiej zosta\u0142a wyr\u00f3\u017cniona a\u017c czterokrotnie: Z\u0142otym Lajkonikiem, nagrod\u0105 publiczno\u015bci, nagrod\u0105 za monta\u017c oraz Nagrod\u0105 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Podczas uroczystej gali w Kinie Kij\u00f3w doceniono r\u00f3wnie\u017c inne, wyj\u0105tkowe materia\u0142y zrealizowane przy wsp\u00f3\u0142pracy z Telewizj\u0105 Polsk\u0105.