<p>Kacperek z \u201erodzinki.pl\u201d w nowym, 19. sezonie przejdzie spor\u0105 przemian\u0119, kt\u00f3ra mo\u017ce zaskoczy\u0107 fan\u00f3w serialu. Podczas jesiennej ram\u00f3wki TVP Mateusz Paw\u0142owski zdradzi\u0142, co wydarzy si\u0119 w \u017cyciu jego bohatera. Kacper b\u0119dzie mia\u0142 wi\u0119cej szcz\u0119\u015bcia w mi\u0142o\u015bci. To jednak nie wszystko. M\u0142ody Boski szybko si\u0119 wzbogaci. \u2013 <em>Kacper nie b\u0119dzie jedyn\u0105 postaci\u0105, u kt\u00f3rej ta sytuacja nast\u0105pi\u2026<\/em> \u2013 powiedzia\u0142 aktor, zostawiaj\u0105c widz\u00f3w z nut\u0105 tajemnicy. Zmieni si\u0119 tak\u017ce codzienno\u015b\u0107 Kacpra. Bohater w ko\u0144cu wyjdzie z piwnicy. W ostatnich sezonach powr\u00f3ci\u0142 jako tajemniczy ch\u0142opak, kt\u00f3ry wi\u0119kszo\u015b\u0107 czasu sp\u0119dza\u0142 w swoim ciemnym pokoju. Teraz b\u0119dzie bardziej otwarty na innych. Czeka go te\u017c wi\u0119cej interakcji z bra\u0107mi. Starsze rodze\u0144stwo b\u0119dzie go wspiera\u0107 i s\u0142u\u017cy\u0107 mu rad\u0105.<\/p>