<p>27. Mazurska Noc Kabaretowa odb\u0119dzie si\u0119 w pi\u0105tek, 10 lipca, w Mr\u0105gowie. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/mazurska-noc-kabaretowa-odcinki,2206102" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisj\u0119 z amfiteatru nad jeziorem Czos b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 od godz. 20:05 w TVP2 oraz online w TVP VOD<\/a>. Na scenie pojawi\u0105 si\u0119 m.in. Jerzy Kryszak, Marcin Daniec, Marcin \u201eJabbar\u201d W\u00f3jcik, Katarzyna Pakosi\u0144ska i Andrzej Grabowski.<\/p>