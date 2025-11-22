<p>Polski kabaret to nie tylko sceniczne skecze, ale ca\u0142e zjawisko kulturowe, kt\u00f3re przez dekady towarzyszy\u0142o widzom w momentach \u015bwi\u0119towania, refleksji i codziennego relaksu. TVP VOD przygotowa\u0142o kolekcj\u0119, kt\u00f3ra pozwala zajrze\u0107 w ten bogaty \u015bwiat \u2013 od eleganckiego dowcipu mistrz\u00f3w sprzed lat, przez \u017cywy puls wsp\u00f3\u0142czesnych scen, a\u017c po zakulisowe opowie\u015bci tw\u00f3rc\u00f3w. Warto si\u0119 w ni\u0105 zanurzy\u0107 i pozwoli\u0107, by humor poprowadzi\u0142 nas przez kolejne dekady polskiej kultury.<\/p>