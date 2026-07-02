<p>Muzyka Fryderyka Chopina zabrzmi na Orange Main Stage podczas Open\u2019er Festivalu 2026. Yehuda Prokopowicz wyst\u0105pi 2 lipca o godz. 20:30 z orkiestr\u0105 Sinfonia Varsovia pod dyrekcj\u0105 Marty Kluczy\u0144skiej, prezentuj\u0105c I Koncert fortepianowy e-moll op. 11. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-2,399698\/2026-07-02\/opener-festival-2026---yehuda-prokopowicz-sinfonia-varsovia,3122878" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja na \u017cywo b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP2, TVP Kultura oraz online w TVP VOD.<\/a><\/p>