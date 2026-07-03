<p>The Cure po raz pierwszy wyst\u0105pi\u0105 w Gdyni, a ich koncert na Open\u2019er Festivalu 2026 b\u0119dzie mo\u017cna \u015bledzi\u0107 na \u017cywo w Telewizji Polskiej! Wyst\u0119p Roberta Smitha i jego zespo\u0142u rozpocznie si\u0119 w pi\u0105tek 3 lipca o godzinie 21:00. Transmisj\u0119 poka\u017c\u0105 TVP1, TVP Kultura i TVP Polonia, a r\u00f3wnolegle b\u0119dzie ona dost\u0119pna w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>