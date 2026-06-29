Open\u2019er Festival 2026 odb\u0119dzie si\u0119 w dniach 1\u20134 lipca na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo. Na czterech festiwalowych scenach pojawi\u0105 si\u0119 \u015bwiatowej s\u0142awy arty\u015bci, m.in. Florence + The Machine, The xx, Nick Cave & The Bad Seeds, The Cure, Halsey, Calvin Harris i Martin Garrix, a tak\u017ce popularni przedstawiciele polskiej sceny muzycznej. Sprawd\u017a pe\u0142ny program koncert\u00f3w, godziny wyst\u0119p\u00f3w oraz list\u0119 gwiazd tegorocznej edycji wydarzenia.