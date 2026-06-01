<p>Konkurs \u201ePremiery\u201d odb\u0119dzie si\u0119 5 czerwca 2026 roku w Opolu, a jednym z jego najg\u0142o\u015bniejszych punkt\u00f3w b\u0119dzie wyst\u0119p duetu Daryi i Sebastiana Fabija\u0144skiego, kt\u00f3rzy zaprezentuj\u0105 premierowo utw\u00f3r \u201eNieidealna\u201d. Na scenie zobaczymy tak\u017ce artyst\u00f3w wy\u0142onionych przez Rad\u0119 Artystyczn\u0105 oraz zwyci\u0119zc\u0119 16. edycji programu \u201eThe Voice of Poland\u201d. W trakcie koncertu zostan\u0105 przyznane dwie nagrody: zwyci\u0119zca g\u0142osowania widz\u00f3w otrzyma 30 tysi\u0119cy z\u0142otych, a faworyt juror\u00f3w \u2013 35 tysi\u0119cy z\u0142otych.<\/p>