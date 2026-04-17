63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu zbli\u017ca si\u0119 wielkimi krokami. Jednymi z najbardziej oczekiwanych wyst\u0119p\u00f3w s\u0105 konkursy \u201ePremiery\u201d i \u201eDebiuty\u201d. Podczas tego pierwszego zaprezentowane zostan\u0105 zupe\u0142nie nowe utwory, kt\u00f3re maj\u0105 szans\u0119 podbi\u0107 serca publiczno\u015bci i jury. Z kolei \u201eDebiuty\u201d s\u0105 szans\u0105 dla pocz\u0105tkuj\u0105cych artyst\u00f3w na pokazanie si\u0119 po raz pierwszy na tak du\u017cej scenie. Tegoroczna edycja festiwalu odb\u0119dzie si\u0119 w dniach 4-7 czerwca.