<p>Opole 2026 wraca z koncertami, na kt\u00f3re co roku czekaj\u0105 widzowie w ca\u0142ej Polsce. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki potrwa od 4 do 7 czerwca, a transmisj\u0119 na \u017cywo b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w TVP1 oraz online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>. W programie znalaz\u0142y si\u0119 m.in. \u201eDebiuty\u201d, \u201ePremiery\u201d, \u201eSuperJedynki\u201d, recitale Ani Wyszkoni i Justyny Steczkowskiej oraz koncerty specjalne.<\/p>