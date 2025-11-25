\u201ePiernikowe serce\u201d to ciep\u0142a, familijna opowie\u015b\u0107 osadzona w zimowym Toruniu, gdzie pierwsza mi\u0142o\u015b\u0107 splata si\u0119 z rodzinnymi sekretami i magi\u0105 \u015bwi\u0105t. Na planie panowa\u0142a atmosfera, kt\u00f3r\u0105 Miko\u0142aj Roznerski i Barbara Kurdej-Szatan wspominaj\u0105 z u\u015bmiechem \u2013 pe\u0142na emocji, humoru i kilku zaskakuj\u0105cych sytuacji. Aktorzy opowiadaj\u0105 o swoich bohaterach, kulisach pracy i wyja\u015bniaj\u0105, dlaczego ten film jest dla nich wyj\u0105tkowy.