<p>Po latach nieobecno\u015bci jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez muzycznych zn\u00f3w pojawi si\u0119 w Telewizji Polskiej. W pi\u0105tek, 24 lipca, TVP2 poka\u017ce jubileuszow\u0105 gal\u0119 45-lecia Mi\u0119dzynarodowego Festiwalu Piknik Country i Folk w Mr\u0105gowie. W\u015br\u00f3d gwiazd wieczoru znajd\u0105 si\u0119 m.in. S\u0142awek Uniatowski, Kasia Mo\u015b, Wojciech Cugowski, Lanberry oraz zagraniczni arty\u015bci Albert Lee i Sarah Jory. Wydarzenie b\u0119dzie transmitowane na \u017cywo tak\u017ce w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>