<p>Po latach nieobecno\u015bci jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez muzycznych zn\u00f3w pojawi si\u0119 w Telewizji Polskiej. W pi\u0105tek, 24 lipca, TVP2 poka\u017ce jubileuszow\u0105 gal\u0119 45-lecia Mi\u0119dzynarodowego Festiwalu Piknik Country i Folk w Mr\u0105gowie. Na scenie wyst\u0105pi\u0105 legendy tego gatunku, gwiazdy polskiej muzyki oraz cenieni zagraniczni instrumentali\u015bci. Wydarzenie b\u0119dzie transmitowane na \u017cywo tak\u017ce w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>. <\/p>