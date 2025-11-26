21. edycja Polskiego Kina M\u0142odego Widza ponownie zgromadzi\u0142a najm\u0142odszych i nastoletnich kinoman\u00f3w na bezp\u0142atnych seansach, warsztatach filmowych i spotkaniach z tw\u00f3rcami. To jedno z najwa\u017cniejszych w Polsce przedsi\u0119wzi\u0119\u0107 edukacji filmowej, kt\u00f3re od ponad dw\u00f3ch dekad kszta\u0142tuje gust i wra\u017cliwo\u015b\u0107 kolejnych pokole\u0144. W tym roku m\u0142odzi widzowie ogl\u0105dali premiery, klasyki, jubileuszowe pokazy oraz uczestniczyli w wydarzeniach towarzysz\u0105cych, wspieranych przez ambasador\u00f3w akcji \u2013 Agnieszk\u0119 Grochowsk\u0105 i Sebastiana Stankiewicza.