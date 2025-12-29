<p><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/sanah-na-stadionach-odcinki,2602678" rel="noopener noreferrer" target="_blank">\u201esanah na stadionach\u201d to wyj\u0105tkowy koncert, dost\u0119pny online w serwisie TVP VOD<\/a>. Filmowy zapis dw\u00f3ch monumentalnych wyst\u0119p\u00f3w na stadionie PGE Narodowym w Warszawie pokazuje pe\u0142n\u0105 skal\u0119 fenomenu, jakim jest sanah \u2013 jedna z najpopularniejszych artystek m\u0142odego pokolenia. To widowisko \u0142\u0105cz\u0105ce pop, poezj\u0119 i emocje, zrealizowane z rozmachem kojarzonym z najwi\u0119kszymi \u015bwiatowymi produkcjami koncertowymi.<\/p>