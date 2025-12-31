To ju\u017c dzi\u015b! Sylwester z Dw\u00f3jk\u0105 wraca 31 grudnia jako najwi\u0119ksze muzyczne wydarzenie ko\u0144cz\u0105ce rok, transmitowane na \u017cywo na antenie TVP i online. Tegoroczny koncert to kilkugodzinne widowisko z udzia\u0142em gwiazd, przygotowane dla widz\u00f3w ogl\u0105daj\u0105cych imprez\u0119 przez internet i przed telewizorami. W tek\u015bcie sprawdzisz, gdzie ogl\u0105da\u0107 Sylwestra z Dw\u00f3jk\u0105 2025 na \u017cywo, o kt\u00f3rej godzinie startuje transmisja, kto wyst\u0105pi na scenie, jaki jest program koncertu i jak przebiega sylwestrowa noc z Telewizj\u0105 Polsk\u0105.