Mi\u0142o\u015b\u0107, rodzinne tajemnice i zapach piernik\u00f3w unosz\u0105cy si\u0119 w powietrzu. Telewizja Polska zaprezentowa\u0142a oficjalny teledysk do \u201ePiernikowego serca\u201d, jednej z najbardziej nastrojowych premier tego sezonu. Utw\u00f3r \u201eP\u0142omie\u0144\u201d w wykonaniu zespo\u0142u Sound\u2019n\u2019Grace nie tylko towarzyszy ekranowej opowie\u015bci, ale idealnie oddaje jej \u015bwi\u0105teczny klimat. Film mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w kinach od 28 listopada 2025 roku.