Kuba Badach zapowiedzia\u0142, \u017ce nowa edycja \u201eThe Voice of Poland\u201d mo\u017ce mocno r\u00f3\u017cni\u0107 si\u0119 od poprzednich. Wszystko za spraw\u0105 nowej trenerki \u2013 Edyty Bartosiewicz, kt\u00f3rej obecno\u015b\u0107, zdaniem muzyka, mo\u017ce znacz\u0105co zmieni\u0107 oblicze programu. Podczas ram\u00f3wki TVP Badach opowiedzia\u0142 r\u00f3wnie\u017c o uczestnikach, kt\u00f3rych widzowie zobacz\u0105 w nowej edycji. Wokalista nie kry\u0142 zachwytu nad ich umiej\u0119tno\u015bciami. Zwr\u00f3ci\u0142 r\u00f3wnie\u017c uwag\u0119 na zaskakuj\u0105c\u0105 cech\u0119 nowego pokolenia wokalist\u00f3w \u2013 jego zdaniem osoby wychowane na perfekcyjnie strojonych komputerowo nagraniach maj\u0105 dzi\u015b problem ze \u015bpiewaniem nieczysto.