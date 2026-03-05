Wiosna w TVP VOD zapowiada si\u0119 wyj\u0105tkowo emocjonuj\u0105co! Zanurz si\u0119 w kultowych filmach, takich jak \u201eCz\u0142owiek s\u0142o\u0144\u201d Davida Lyncha. Odkryj autorskie spojrzenie Agnieszki Holland w produkcji \u201eFranz Kafka\u201d. Obejrzyj krymina\u0142y, jak \u201ePoirot\u201d, i serialowe hity \u2013 \u201eU Pana Boga w Kr\u00f3lowym Mo\u015bcie\u201d. Przypomnij sobie dzieci\u0144stwo z bajkami \u201eReksio\u201d i \u201eBolek i Lolek\u201d. Prze\u017cyj dokumentalne poruszenie w \u201eDokt\u00f3rce\u201d i \u201eZagadce Heweliusza\u201d. Do tego baw si\u0119 przy rozrywkowych programach \u201eThe Voice Kids\u201d i \u201eSzansa na sukces\u201d. Wszystko dost\u0119pne w jednym miejscu, bez ogranicze\u0144 i cz\u0119sto ca\u0142kowicie za darmo.