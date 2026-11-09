TVP VOD zanotował w październiku 2026 roku najlepsze wyniki w swojej historii. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku liczba użytkowników wzrosła o ponad 7 proc., a liczba odtworzeń – o prawie 16 proc. Które produkcje cieszyły się największym zainteresowaniem?
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Rekordowy październik TVP VOD. Te seriale i programy oglądano najchętniej!
TVP VOD zanotował w październiku 2026 roku najlepsze wyniki w swojej historii. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku liczba użytkowników wzrosła o ponad 7 proc., a liczba odtworzeń – o prawie 16 proc. Które produkcje cieszyły się największym zainteresowaniem?