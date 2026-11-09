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Rekordowy październik TVP VOD. Te seriale i programy oglądano najchętniej!

D.S.
 09.11.2026, 14:24
Personel medyczny w granatowych uniformach i lekarz w białym fartuchu prowadzą łóżko z leżącym pacjentem. Młody mężczyzna po prawej stronie trzyma poręcz łóżka dłońmi w niebieskich rękawiczkach, a za nim stoją dwaj mężczyźni. W tle widoczny jest szpitalny korytarz z przeszklonymi drzwiami, niebieskimi ścianami i oświetleniem sufitowym.
Serial „SOR” był jedną z najchętniej oglądanych październikowych nowości w serwisie TVP VOD. Fot. materiały prasowe

TVP VOD zanotował w październiku 2026 roku najlepsze wyniki w swojej historii. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku liczba użytkowników wzrosła o ponad 7 proc., a liczba odtworzeń – o prawie 16 proc. Które produkcje cieszyły się największym zainteresowaniem?