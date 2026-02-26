\u201eW tym sezonie b\u0119dzie dzia\u0142o si\u0119 du\u017co\u201d, \u201epierwszy odcinek b\u0119dzie wspania\u0142y\u201d, \u201eto spe\u0142nienie moich marze\u0144\u201d \u2013 zapowiadaj\u0105 gwiazdy produkcji, kt\u00f3re tej wiosny pojawi\u0105 si\u0119 na antenach Telewizji Polskiej. Podczas prezentacji wiosennej ram\u00f3wki TVP o wielkich powrotach, nadchodz\u0105cych premierach oraz kolejnych edycjach program\u00f3w opowiadali m.in. Jerzy Radziwi\u0142owicz, Adam Zdr\u00f3jkowski, Katarzyna Bosacka, Krzysztof Czeczot oraz Gabi Drzewiecka.