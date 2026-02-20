<p class="ql-align-justify">Telewizja Polska wiosn\u0105 stawia na g\u0142o\u015bne premiery, wielkie powroty i nowe sezony rodzinnych hit\u00f3w \u2013 \u201erodzinki.pl\u201d i \u201ePana Mamy\u201d. Po latach na anten\u0119 wraca kultowy format \u201eKocham Ci\u0119, Polsko!\u201d, a nowo\u015bci\u0105 b\u0119dzie teleturniej \u201eOmnibus \u2013 szybcy i m\u0105drzy\u201d. Widzowie zobacz\u0105 tak\u017ce kolejne ods\u0142ony \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d i \u201eThe Voice Kids\u201d oraz premier\u0119 programu kulinarnego \u201eSuper Gary. Gotuj z Bosack\u0105!\u201d. Ram\u00f3wk\u0119 serialow\u0105 wzmocni\u0105 tytu\u0142y \u201eGlina. Nowy rozdzia\u0142\u201d i \u201eWojna zast\u0119pcza\u201d, a tak\u017ce nowe odcinki produkcji \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d, \u201eKomisarz Alex\u201d i \u201eZaraz wracam\u201d. Wiosenn\u0105 ofert\u0119 uzupe\u0142ni\u0105 wydarzenia sportowe, cykle publicystyczne i dokumentalne, spektakle Teatru Telewizji oraz produkcje dost\u0119pne w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>. <\/p><p><\/p>