<p>Telewizja Polska wraca z regularnym programem motoryzacyjnym po niemal trzech dekadach przerwy. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">\u201eWy\u017csza Szko\u0142a Jazdy\u201d zadebiutuje 3 czerwca w TVP VOD<\/a>, a kilka dni p\u00f3\u017aniej trafi r\u00f3wnie\u017c na anten\u0119 TVP2. W nowym formacie nie zabraknie gwiazd, samochodowych pojedynk\u00f3w, emocji na torze i nostalgicznych powrot\u00f3w do aut, kt\u00f3re wielu widz\u00f3w pami\u0119ta z dawnych lat.<\/p>