Ruszy\u0142 casting do 14. edycji \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d! To wyj\u0105tkowa szansa dla rolnik\u00f3w i rolniczek, kt\u00f3rzy marz\u0105 o znalezieniu prawdziwej mi\u0142o\u015bci. Program po\u0142\u0105czy\u0142 ju\u017c wiele serc, a niekt\u00f3re znajomo\u015bci przerodzi\u0142y si\u0119 w trwa\u0142e zwi\u0105zki, ma\u0142\u017ce\u0144stwa i szcz\u0119\u015bliwe rodziny. Mo\u017ce teraz czas na Twoj\u0105 histori\u0119 mi\u0142osn\u0105? Sprawd\u017a, jak si\u0119 zg\u0142osi\u0107!