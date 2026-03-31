<p>To niezwyk\u0142a niespodzianka dla fan\u00f3w C\u00e9line Dion. Po sze\u015bciu latach przerwy spowodowanej powa\u017cnymi problemami zdrowotnymi kanadyjska piosenkarka og\u0142osi\u0142a 30 marca powr\u00f3t na scen\u0119. Artystka wyst\u0105pi jesieni\u0105 w paryskiej La D\u00e9fense Arena, gdzie od 12 wrze\u015bnia do 14 pa\u017adziernika zaplanowano a\u017c dziesi\u0119\u0107 koncert\u00f3w. Dion w emocjonalnym nagraniu opublikowanym w dniu jej 58. urodzin przyzna\u0142a, \u017ce to dla niej \u201enajwi\u0119kszy prezent\u201d. TVP.pl zabiera was w sentymentaln\u0105 podr\u00f3\u017c w czasie i przedstawia sze\u015b\u0107 najpi\u0119kniejszych utwor\u00f3w \u015bwiatowej s\u0142awy wokalistki.<\/p>