<p>\u201eAsteriks i Obeliks: Tajemnica magicznego wywaru\u201d to pe\u0142na humoru i widowiskowej akcji dziesi\u0105ta ods\u0142ona przyg\u00f3d nieugi\u0119tych Gal\u00f3w. Tym razem bohaterowie ruszaj\u0105 w \u015bwiat, by pom\u00f3c Panoramiksowi znale\u017a\u0107 godnego nast\u0119pc\u0119, co staje si\u0119 pocz\u0105tkiem wielkiej, magicznej intrygi. Film jest idealn\u0105 propozycj\u0105 na rodzinny seans, \u0142\u0105cz\u0105c\u0105 sentymentalny powr\u00f3t do \u015bwiata komiks\u00f3w Ren\u00e9 Goscinnego i Alberta Uderzo z nowoczesn\u0105, dynamiczn\u0105 animacj\u0105.<\/p>