<p>Dziesi\u0119\u0107 lat po wydarzeniach przedstawionych w animacji \u201eInazuma Eleven\u201d pi\u0142ka no\u017cna w Japonii przestaje by\u0107 sportem opartym na talentach i uczciwej rywalizacji. Nad szkolnymi rozgrywkami w\u0142adz\u0119 przejmuje Pi\u0105ty Sektor, kt\u00f3ry decyduje o wynikach mecz\u00f3w. Przeciwko temu systemowi staje nowa dru\u017cyna Raimon. Nowa produkcja \u201eInazuma Eleven GO\u201d jest dost\u0119pna za darmo w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/dla-dzieci,24\/inazuma-eleven-go-odcinki,824000" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD.<\/a><\/p>