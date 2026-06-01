<p>S\u0105 bajki, kt\u00f3re zajmuj\u0105 dziecko tylko na kilka minut, i s\u0105 takie, kt\u00f3re zostaj\u0105 z nim na d\u0142u\u017cej. \u201eKicia Kocia\u201d nale\u017cy do tej drugiej grupy. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/dla-dzieci,24\/kicia-kocia-odcinki,2987897" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Uwielbiana bohaterka ksi\u0105\u017cek Anity G\u0142owi\u0144skiej trafi\u0142a tak\u017ce na ekran, a jej przygody mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w TVP VOD<\/a>. To ciep\u0142a, kolorowa i m\u0105dra propozycja dla najm\u0142odszych widz\u00f3w, w kt\u00f3rej codzienno\u015b\u0107 zamienia si\u0119 w ma\u0142\u0105, wa\u017cn\u0105 lekcj\u0119 o \u015bwiecie.<\/p>