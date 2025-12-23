<p>Kultowa animacja o niebieskich bohaterach zn\u00f3w jest na wyci\u0105gni\u0119cie r\u0119ki! W niewielkiej wiosce ukrytej w lesie \u017cyje spo\u0142eczno\u015b\u0107, w kt\u00f3rej ka\u017cdy ma sw\u00f3j charakter i w\u0142asny spos\u00f3b na codzienno\u015b\u0107 \u2013 od m\u0105drego i cierpliwego Papy Smerfa po niepoprawnego Ciamajd\u0119. Gdy jedni pr\u00f3buj\u0105 zaprowadzi\u0107 porz\u0105dek, inni zupe\u0142nie nie\u015bwiadomie wywo\u0142uj\u0105 chaos, a nad wszystkim niezmiennie unosi si\u0119 cie\u0144 Gargamela i jego czar\u00f3w. Pe\u0142ne humoru i ciep\u0142a historie Smerf\u00f3w od 23 grudnia mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 online w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span> \u2013 bez \u017cadnych op\u0142at.<\/span><\/p>